Стефон Касл: «Для меня звездный уикенд прошел успешно»

Стефон Касл оценил свое выступление на Звездном уикенде НБА.

«Я новичок НБА , так что точно могу сказать, что доволен тем, как все прошло.

Для меня звездный уикенд прошел успешно. Я участвовал в мероприятиях каждый день, все три дня», – заявил игрок «Сан-Антонио ».

В пятницу Касл помог своей команде победить в турнире восходящих звезд и был признан MVP. Благодаря этому в воскресенье он выступил в основном турнире Звездного уикенда в Сан-Франциско.

В субботу Стефон стал вторым в конкурсе по броскам сверху.