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Стефон Касл: «Для меня звездный уикенд прошел успешно»

Стефон Касл оценил свое выступление на Звездном уикенде НБА.

«Я новичок НБА, так что точно могу сказать, что доволен тем, как все прошло.

Для меня звездный уикенд прошел успешно. Я участвовал в мероприятиях каждый день, все три дня», – заявил игрок «Сан-Антонио».

В пятницу Касл помог своей команде победить в турнире восходящих звезд и был признан MVP. Благодаря этому в воскресенье он выступил в основном турнире Звездного уикенда в Сан-Франциско.

В субботу Стефон стал вторым в конкурсе по броскам сверху.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoСан-Антонио
logoМатч всех звезд НБА
logoСтефон Касл
logoНБА
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