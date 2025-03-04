Пол Пирс: «Никс» вылетят во втором раунде»
Легендарный игрок «Селтикс» раскритиковал главного тренера «Нью-Йорка» Тома Тибодо.
«Уверенность «Никс» в своих силах – сейчас на нуле. Они устают и не успевают за соперниками. Братишка, сейчас идет вторая половина сезона, это марафон. Тогда, когда вы должны были бегать неспешно, вы носили как угорелые. А теперь вы устали. Они же играют по 38-40 минут за матч.
Нужно показывать доверие к игрокам скамейки, чтобы сохранить ноги на плей-офф. Будет очень тяжело смотреть на то, как они пытаются далеко зайти в плей-офф. На мой взгляд, они отвалятся во втором раунде, потому что против «Селтикс» и «Кэвз» у них нет шансов. «Кливленд» только что обыграл их на 30 очков», – сказал Пирс.
Том Тибодо и Пол Пирс – чемпионы НБА в составе «Бостона».
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Кевина Гарнетта и Пола Пирса
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