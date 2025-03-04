«Атланта» выиграла броском Леверта под сирену
«Хоукс» вырвали победу в матче с «Мемфисом» – 132:130.
Счет был равным за 10 секунд до конца, «Гризлис» владели мячом и собирались произвести последнюю атаку в основное время.
Однако за 3,8 секунды Дайсон Дэниэлс вырвал мяч из рук Десмонда Бэйна и отдал передачу на убежавшего Леверта. Тот положил лэй-ап прямо под сирену.
«Атланта» занимает 9-е место и борется за позицию в плей-ин.
Карис Леверт набрал последние 7 очков «Хоукс». На его счету 25 очков, 5 передач и 3 перехвата.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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