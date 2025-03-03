ФИБА определила корзины посева на Евробаскет-2025
ФИБА готовится к жеребьевке Евробаскета-2025.
Церемония пройдет 27 марта в Риге.
Были объявлены 6 корзин посева. В первую попали Сербия, Германия, Франция и Испания.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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