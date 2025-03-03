Стивен Эй Смит: «Джеймс все перепутал. Величие определяется через сравнение с другими»
Эксперт ответил на слова Леброна Джеймса.
Ранее форвард «Лейкерс» говорил о том, что медиа, освещающие баскетбол, непременно критикуют лучших игроков лиги.
«Король Джеймс все напутал. Он говорит какую-то ерунду про то, что люди, освещающие игру, (непечатное) портят игру. Критиковать игрока, указывать на то, что он делает, а что он не делает – это не (непечатное) портить игру. Это и есть освещение чертовой игры. Величие не только можно измерить, его также можно сравнивать с величием других игроков. Так всегда было, просто некоторые не могут выдержать этого. Просто не могут!» – написал Смит.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети Стивена Эй Смита
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