Стивен Эй Смит: «Джеймс все перепутал. Величие определяется через сравнение с другими»

Эксперт ответил на слова Леброна Джеймса.

Ранее форвард «Лейкерс» говорил о том, что медиа, освещающие баскетбол, непременно критикуют лучших игроков лиги.

«Король Джеймс все напутал. Он говорит какую-то ерунду про то, что люди, освещающие игру, (непечатное) портят игру. Критиковать игрока, указывать на то, что он делает, а что он не делает – это не (непечатное) портить игру. Это и есть освещение чертовой игры. Величие не только можно измерить, его также можно сравнивать с величием других игроков. Так всегда было, просто некоторые не могут выдержать этого. Просто не могут!» – написал Смит.