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Роберт Орри: «Если бы Леброна судили так, как ШГА, он был бы MVP»

Семикратный чемпион НБА поделился мыслями о Джеймсе.

«Если бы Леброн Джеймс получал такие же свистки, как дают Шэю Гилджес-Александеру, то он бы набирал по 30 очков за матч. Тогда бы не возникало вопроса, кто тут MVP, потому что он гораздо лучше, мощнее, сильнее. Лига, вы все сделаете ошибку, если позволите призу MVP уйти к кому-либо другому», – сказал Роберт Орри в прямом эфире.

В феврале Джеймс набирает 29,3 очка, 10,5 подбора, 6,9 передачи и 1,2 перехвата.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Студия Лейкерс-ТВ
logoРоберт Орри
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