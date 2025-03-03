Адам Сэндлер пригласил всех сыграть в баскетбол на церемонии вручения «Оскара»
Адам Сэндлер пришел на церемонию вручения «Оскара» в кроссовках Стефа Карри.
Актер в шутку поругался с ведущим Конаном О’Брайеном, который обратил внимание на неподобающий наряд. Сценка обыгрывала недавний вопрос журналиста из Белого дома, возмутившегося тем, что президент Украины Владимир Зеленский не надел костюм на прием в Овальном зале.
Кроме того, самого Сэндлера часто критикуют за неоправданный выбор спортивной одежды.
Сэндлер был облачен в худи, шорты и золотые кроссовки Стефа Карри. Прощаясь с собравшимися, он пригласил всех на площадку, чтобы сыграть пять на пять.
«Спорт для него – глубочайший катарсис». Путеводитель по спортивной вселенной Адама Сэндлера
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: ABC
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