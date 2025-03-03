Адам Сэндлер пригласил всех сыграть в баскетбол на церемонии вручения «Оскара»

Адам Сэндлер пришел на церемонию вручения «Оскара» в кроссовках Стефа Карри.

Актер в шутку поругался с ведущим Конаном О’Брайеном, который обратил внимание на неподобающий наряд. Сценка обыгрывала недавний вопрос журналиста из Белого дома, возмутившегося тем, что президент Украины Владимир Зеленский не надел костюм на прием в Овальном зале.

Кроме того, самого Сэндлера часто критикуют за неоправданный выбор спортивной одежды.

Сэндлер был облачен в худи, шорты и золотые кроссовки Стефа Карри. Прощаясь с собравшимися, он пригласил всех на площадку, чтобы сыграть пять на пять.

«Спорт для него – глубочайший катарсис». Путеводитель по спортивной вселенной Адама Сэндлера