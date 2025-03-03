«Панатинаикос» предложил Кендрику Нанну трехлетнее продление на 11 млн долларов

Американский защитник получил щедрое предложение о продлении контракта.

По сообщению журналиста Скотта Ветакиса, «Панатинаикос » предложил Нанну сделку сроком на 3 года и около 11 млн долларов.

В текущем сезоне Евролиги защитник набирает в среднем 20,7 очка, 3,5 подбора, 3,8 передачи и является самым результативным игроком всего турнира.