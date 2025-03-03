«Панатинаикос» предложил Кендрику Нанну трехлетнее продление на 11 млн долларов
Американский защитник получил щедрое предложение о продлении контракта.
По сообщению журналиста Скотта Ветакиса, «Панатинаикос» предложил Нанну сделку сроком на 3 года и около 11 млн долларов.
В текущем сезоне Евролиги защитник набирает в среднем 20,7 очка, 3,5 подбора, 3,8 передачи и является самым результативным игроком всего турнира.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Sportando
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