Вернон Максвелл: «Джон Стоктон – грязный как черт»

Бывший игрок НБА привычно обрушился с критикой на «Юту».

Бывший игрок НБА привычно обрушился с критикой на «Юту»

«Стоктон – грязный как черт. Один из самых грязных игроков за всю историю… грязный до жути, он просто псина, просто демон. Только внешне не скажешь», – пояснил Максвелл.

Вернон Максвелл известен титулом в составе «Хьюстона». Он также регулярно высмеивает «Джаз», которые противостояли «Рокетс» в 90-е, а также болельщиков команды из Солт-Лейк-Сити.

Стоктон – рекордсмен по передачам и перехватам за всю историю НБА .