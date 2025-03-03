Вернон Максвелл: «Джон Стоктон – грязный как черт»
Бывший игрок НБА привычно обрушился с критикой на «Юту».
Бывший игрок НБА привычно обрушился с критикой на «Юту»
«Стоктон – грязный как черт. Один из самых грязных игроков за всю историю… грязный до жути, он просто псина, просто демон. Только внешне не скажешь», – пояснил Максвелл.
Вернон Максвелл известен титулом в составе «Хьюстона». Он также регулярно высмеивает «Джаз», которые противостояли «Рокетс» в 90-е, а также болельщиков команды из Солт-Лейк-Сити.
Стоктон – рекордсмен по передачам и перехватам за всю историю НБА.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст All The Smoke
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