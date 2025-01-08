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Никола Йокич пропустил матч с «Бостоном» из-за плохого самочувствия

Никола Йокич пропустил четвертый матч в сезоне.

Звездный центровой «Наггетс» не смог выйти в домашней встрече с «Селтикс» (106:118) из-за плохого самочувствия.

У «Бостона» по аналогичной причине не сыграл защитник Деррик Уайт.

Йокич ранее пропустил три матча в ноябре в связи с рождением второго ребенка. «Денвер» выдал результат 1-2 без 3-кратного MVP НБА.

Серб в среднем набирает по 31,5 очка, 13,0 подбора и 9,7 передачи в этом сезоне.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoДенвер
logoНикола Йокич
травмы
logoДеррик Уайт
logoНБА
logoБостон
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