Никола Йокич пропустил матч с «Бостоном» из-за плохого самочувствия

Никола Йокич пропустил четвертый матч в сезоне.

Звездный центровой «Наггетс» не смог выйти в домашней встрече с «Селтикс» (106:118) из-за плохого самочувствия.

У «Бостона» по аналогичной причине не сыграл защитник Деррик Уайт.

Йокич ранее пропустил три матча в ноябре в связи с рождением второго ребенка. «Денвер» выдал результат 1-2 без 3-кратного MVP НБА.

Серб в среднем набирает по 31,5 очка, 13,0 подбора и 9,7 передачи в этом сезоне.