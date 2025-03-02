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Джейми Фокс: «Если бы Леброн Джеймс изобрел лекарство от рака, сказали бы: «Да, а как насчет диабета?»

Джейми Фокс посмеялся над хейтерами Леброна Джеймса.

«40 000 очков за 20 лет, таща эту никчемную лигу на своих плечах, неблагодарные.

Если бы Леброн изобрел лекарство от рака, сказали бы: «Да, а как насчет диабета?», – написал известный актер в соцсети.

Также Фокс посмеялся над СМИ, которые используют имя Джеймса, чтобы получить просмотры.

«Чтобы получить клики, нужно упомянуть имя Леброна Джеймса», – написал Фокс.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Top NBA Fan в соцсети X
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