Чендлер Парсонс: «Леброн Джеймс входит в Топ-5 игроков НБА на данный момент»
Чендлер Парсонс считает, что Леброн Джеймс сегодня входит в Топ-5 игроков НБА.
«Если бы сезон закончился прямо сейчас, я думаю, Леброн Джеймс был бы в первой символической пятерке НБА.
Я считаю, что он настолько хорош. Он делает упор на защиту и энергию. Мы все время говорим об этом парне. Он творит невероятные вещи даже для 27 лет. Ему 40 лет, и он играет на уровне символической сборной по защите.
Я считаю, что он входит в Топ-5 игроков на данный момент. Я считаю, что он сейчас на пятом месте в рейтинге претендентов на награду MVP. То, что он делает – потрясающе. И больше всего меня впечатляет его игра в защите», – заявил бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Run It Back
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