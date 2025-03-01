Судья Билл Кеннеди рассмеялся во время объявления решения по тренерскому челленджу
Судья Билл Кеннеди отличился во время матча «Гризлис» – «Никс».
Арбитр неожиданно рассмеялся и сделал паузу во время объявления решения по тренерскому челленджу.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bricks Center
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