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Решение по иску «Нью-Йорка» к «Торонто» будет принято Адамом Сильвером в конце июля

НБА определилась со сроками рассмотрения спора клубов.

Первоначальный иск «Никс» к «Торонто» по поводу кражи конфиденциальной информации при переходе ассистента Ике Азотама был подан в августе 2023 года. В июне 2024 года суд постановил решить вопрос через арбитраж под председательством комиссионера НБА Адама Сильвера. Лига затягивала определение сроков юридического процесса, побудив «Никс» снова обратиться в суд в декабре.

«Лига подтвердила наше мнение о том, что НБА не способна адекватно и справедливо рассмотреть это дело о серьезной краже проприетарной и конфиденциальной информации. Налицо конфликт интересов комиссионера и председателя лиги (а также владельца «Торонто» Лэрри Тэненбаума), что привело к тишине в этом процессе», – заявил представитель «Нью-Йорка» в конце прошлого года.

Действия клуба побудили лигу определиться с датой рассмотрения иска. Адам Сильвер вынесет решение по делу в конце июля, процесс начнется в районе 21 числа.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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