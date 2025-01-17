«Сакраменто» прервал 5-матчевую победную серию «Хьюстона». У команды результат 8-2 с Дагом Кристи

«Сакраменто» Дага Кристи продолжает побеждать .

«Кингз» в четверг прервали 5-матчевую победную серию «Хьюстона » – 132:127.

У калифорнийцев результат 8-2 после назначения Дага Кристи на пост главного тренера.

«Сакраменто » занимает 9-е место на Западе с результатом 21-20.