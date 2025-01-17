«Сакраменто» прервал 5-матчевую победную серию «Хьюстона». У команды результат 8-2 с Дагом Кристи
«Сакраменто» Дага Кристи продолжает побеждать .
«Кингз» в четверг прервали 5-матчевую победную серию «Хьюстона» – 132:127.
У калифорнийцев результат 8-2 после назначения Дага Кристи на пост главного тренера.
«Сакраменто» занимает 9-е место на Западе с результатом 21-20.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA on TNT
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