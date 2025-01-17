Даг Кристи о 5-0 на домашней арене: «Когда вы приезжаете в Менто, мы делаем вам неприятно. Мы обязаны защищать свой дом»

Даг Кристи рассказал о важности игры на домашней арене.

В четверг «Сакраменто» обыграл дома «Хьюстон » – 132:127.

«У «Арко Арена» (бывшая арена «Кингз» – Спортс) всегда был свой собственный особый характер. Дерево, металл и бетон, по ходу матчей все это начинало работать, издавать странные звуки. И наша новая арена тоже начинает определять себя. Часть моего послания парням – никто не может прийти в наш дом и чувствовать себя комфортно. Вы должны – просто обязаны – защищать свой дом.

Мне нравится смотреть, как наши ребята сражаются, владение за владением, я знаю, как все это работает, поскольку сам играл перед этими людьми. Они действительно ценят, когда ты расстегиваешь пальто и говоришь: «А вот и я, детка. Я на месте, и вот что я собираюсь сделать». Так что для меня это очень важно.

Когда вы приезжаете в Менто, мы делаем вам неприятно. Мне нравится то, что дают наши парни», – заявил главный тренер «Сакраменто ».

«Кингз» имеют результат 5-0 на паркете Golden 1 Center с Кристи у руля после 6-12 в начале сезона до его назначения.