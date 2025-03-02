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«Новый Орлеан» отчислил разыгрывающего Джейлена Кратчера

Джейлен Кратчер покинул «Пеликанс».

Разыгрывающий (25 лет, 185 см) подписал двусторонний контракт с клубом на этой неделе. Кратчер набирал 17,9 очка, 6,8 передачи и 3,5 подбора в матчах лиги развития этого сезона.

«Новый Орлеан» освободил место в составе для возможных дальнейших действий.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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Джейлен Кратчер
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