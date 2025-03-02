«Новый Орлеан» отчислил разыгрывающего Джейлена Кратчера

Джейлен Кратчер покинул «Пеликанс».

Разыгрывающий (25 лет, 185 см) подписал двусторонний контракт с клубом на этой неделе. Кратчер набирал 17,9 очка, 6,8 передачи и 3,5 подбора в матчах лиги развития этого сезона.

«Новый Орлеан » освободил место в составе для возможных дальнейших действий.