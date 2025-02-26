«Новый Орлеан» заключит полноценный контракт с Брэндоном Бостоном
«Пеликанс» решили сохранить в составе молодого защитника .
«Новый Орлеан» заключит полноценный 2-летний контракт с Брэндоном Бостоном (23 года, 198 см), который до этого выступал на условиях двустороннего соглашения.
В нынешнем сезоне баскетболист принял участие в 42 матчах за команду, набирая 10,7 очка, 3,2 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.
Бостон был выбран на драфте НБА 2021 года под 51-м номером.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
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