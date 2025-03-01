Джонни Дэвис будет играть за фарм-клуб «Никс» в G-лиге

Джонни Дэвис завершит сезон в G-лиге.

Бывший атакующий защитник «Вашингтона» Джонни Дэвис (23 года, 193 см) подписал контракт с фарм-клубом «Никс» в G-лиге до конца сезона-2024/25.

Дэвис в нынешнем сезоне провел за «Вашингтон» 34 матча, набирая в среднем 2,4 очка и 1,1 подбора. В феврале защитника обменяли в «Мемфис», откуда он был отчислен.