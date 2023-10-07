Джонни Дэвис: «Билаль Кулибали сразу станет одним из лучших защитников в лиге»

Атакующий защитник «Вашингтона» Джонни Дэвис считает, что новичок команды Билаль Кулибали сразу станет одним из лучших оборонительных игроков в лиге.

«Играть против него сложно. Он очень хороший защитник. Кроме того, пока мы просто тренируемся, я даю ему некоторые советы. Но это очень хорошо, потому что это мотивирует и меня, потому что он выйдет и сразу станет одним из лучших защитников в лиге»,- заявил Дэвис.

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