Чемпионат Франции. «Бурк» уступил «Нанси», «Париж» проиграл «Сен-Кантену» и другие результаты

Сегодня прошли четыре матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Бурк» уступил «Нанси», «Париж» проиграл «Сен-Кантену». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Шоле – 15-4, Монако – 14-4, Париж – 15-5, Виллербан – 13-6, Бурк – 13-7, Ле-Ман – 12-8, Сен-Кантен – 11-9, Нанси – 9-11, Дижон – 9-11, Элан Шалон – 8-12, Нантер – 8-12, Страсбур – 7-13, Гравлин-Дюнкерк – 7-13, Лимож – 6-13, Ле-Портель – 6-14, Стад Рошеле – 3-16. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.