Чемпионат Франции. «Лимож» обыграл «Виллербан», «Нантер» уступил «Парижу» и другие результаты

Сегодня прошли четыре матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Лимож» обыграл «Виллербан», «Нантер» уступил «Парижу». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Шоле – 13-3, Монако – 13-4, Париж – 13-4, Виллербан – 13-5, Бурк – 11-6, Сен-Кантен – 10-8, Ле-Ман – 10-8, Элан Шалон – 8-9, Дижон – 8-10, Нанси – 8-10, Страсбур – 7-10, Гравлин-Дюнкерк – 7-10, Нантер – 6-12, Лимож – 6-12, Ле-Портель – 5-13, Стад Рошеле – 2-16. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.