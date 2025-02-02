Чемпионат Франции. «Лимож» обыграл «Виллербан», «Нантер» уступил «Парижу» и другие результаты
Сегодня прошли четыре матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.
«Лимож» обыграл «Виллербан», «Нантер» уступил «Парижу».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Шоле – 13-3, Монако – 13-4, Париж – 13-4, Виллербан – 13-5, Бурк – 11-6, Сен-Кантен – 10-8, Ле-Ман – 10-8, Элан Шалон – 8-9, Дижон – 8-10, Нанси – 8-10, Страсбур – 7-10, Гравлин-Дюнкерк – 7-10, Нантер – 6-12, Лимож – 6-12, Ле-Портель – 5-13, Стад Рошеле – 2-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем