Брайан Уиндхорст: «НБА никогда не была лучше, чем сейчас. Нелепо, что мы не ценим этого»

Брайан Уиндхорст прокомментировал слова Леброна Джеймса.

Форвард отметил трудности , связанные со статусом «лица НБА».

«Леброн Джеймс в основном прав. Мы действительно уделяем меньше внимания величию, чем негативным историям. Когда я выезжаю за пределы США, люди подходят, чтобы пообщаться о сравнении Леброна Джеймса и Майкла Джордана. Именно такие вещи привлекают болельщиков, не случайно подобные обсуждения вызывают живой интерес.

Я считаю что мы, не только медиа, но и сама лига, мало ценим величие. Только на этой неделе Зак Лавин набрал 42 очка, во вторник игра со счетом 151:148, в среду отличился Тайриз Халибертон, который проводит один из лучших отрезков в лиге, только что Стеф и Леброн поразили нас, Зайон оформил первый трипл-дабл.

Каждый вечер лига совершенно шикарна. И все равно освещают все так, будто у лиги проблемы. Это совершенно нелепо. Я занимаюсь этим каждый день 22 года. Лига никогда не была лучше, но мы все равно этого не ценим», – заключил инсайдер ESPN.