Адриатическая лига. «Морнар Бар» не справился со «Спартаком» из Суботицы
Сегодня прошел один матч регулярного чемпионата Адриатической лиги.
Черногорский «Морнар Бар» проиграл сербскому «Спартаку».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Партизан Сербия – 18-2, Будучность Черногория – 18-2, Црвена Звезда Сербия – 16-4, Дубай ОАЭ – 15-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 12-8, Цедевита-Олимпия Словения – 12-8, Спартак Суботица Сербия – 11-10, Задар Хорватия – 10-10, ФМП Сербия – 10-10, Мега Сербия – 10-10, Борац Чачак Сербия – 8-12, Студентски центар Черногория – 7-13, Сплит Хорватия – 6-14, КРКА Словения – 4-16, Цибона Хорватия – 3-17, Морнар Бар Черногория – 1-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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