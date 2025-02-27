Грегг Попович сообщил команде, что не вернется в этом сезоне

Грегг Попович обратился к команде.

Главный тренер «Сан-Антонио » Грегг Попович сегодня впервые после перенесенного инсульта обратился к команде. 76-летний специалист проинформировать игроков о ходе своего выздоровления и сообщил, что не вернется в этом сезоне.

«Митч Джонсон и его штаб проделали замечательную работу, а игроки проявили выдающуюся твердость и профессионализм. Я продолжу уделять внимание своему здоровью и надеюсь, что смогу вернуться к тренерской работе в будущем», – цитирует Поповича инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

В ноябре Попович перенес легкий инсульт. Его обязанности временно исполняет Митч Джонсон.