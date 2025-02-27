Грегг Попович сообщил команде, что не вернется в этом сезоне
Грегг Попович обратился к команде.
Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович сегодня впервые после перенесенного инсульта обратился к команде. 76-летний специалист проинформировать игроков о ходе своего выздоровления и сообщил, что не вернется в этом сезоне.
«Митч Джонсон и его штаб проделали замечательную работу, а игроки проявили выдающуюся твердость и профессионализм. Я продолжу уделять внимание своему здоровью и надеюсь, что смогу вернуться к тренерской работе в будущем», – цитирует Поповича инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
В ноябре Попович перенес легкий инсульт. Его обязанности временно исполняет Митч Джонсон.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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