Грегг Попович не вернется к тренерской работе в сезоне-2024/25
Грегг Попович продолжает реабилитацию.
В ноябре главный тренер «Сперс» перенес легкий инсульт. Его обязанности временно исполняет Митч Джонсон.
По последним данным, клуб не ожидает возвращения 76-летнего специалиста в текущем сезоне.
Будущее карьеры Поповича пока не определено.
«Сан-Антонио» идет на 12-м месте на Западе с результатом 24-30.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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