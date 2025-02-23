«Сперс» считают проблему со здоровьем Виктора Вембаньямы единичным случаем, верят в полное восстановление
«Сан-Антонио» определяется с лечением Виктора Вембаньямы.
У французского баскетболиста тромбоз глубоких вен в бросковой руке.
Команда верит в то, что случай является единичным, и нацелена на возвращение игрока в строй к следующему сезону. В данный момент клуб составляет программу лечения.
По словам инсайдера Шэмса Чарании, Вембаньяма хорошо справляется с эмоциональной стороной сложной ситуации. Главный тренер Грегг Попович, также проходящий реабилитацию, много общается с молодым игроком и активно включен в процесс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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