«Сперс» считают проблему со здоровьем Виктора Вембаньямы единичным случаем, верят в полное восстановление

«Сан-Антонио» определяется с лечением Виктора Вембаньямы.

У французского баскетболиста тромбоз глубоких вен в бросковой руке.

Команда верит в то, что случай является единичным, и нацелена на возвращение игрока в строй к следующему сезону. В данный момент клуб составляет программу лечения.

По словам инсайдера Шэмса Чарании , Вембаньяма хорошо справляется с эмоциональной стороной сложной ситуации. Главный тренер Грегг Попович , также проходящий реабилитацию, много общается с молодым игроком и активно включен в процесс.