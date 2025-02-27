Остин Холлинз стал игроком «Каршияки»
Остин Холлинз перешел в «Каршияку».
Бывший атакующий защитник «Зенита» подписал контракт с турецким клубом.
На счету американца 120 матчей в Евролиге, в которых он набирал 7,4 очка в среднем за встречу. В прошлом сезоне Холлинз играл в Евролиге за «Жальгирис», набирая в среднем 3,4 очка, но закончил сезон в греческом АЕКа.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости