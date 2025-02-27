Остин Холлинз стал игроком «Каршияки»

Остин Холлинз перешел в «Каршияку».

Бывший атакующий защитник «Зенита» подписал контракт с турецким клубом.

На счету американца 120 матчей в Евролиге, в которых он набирал 7,4 очка в среднем за встречу. В прошлом сезоне Холлинз играл в Евролиге за «Жальгирис», набирая в среднем 3,4 очка, но закончил сезон в греческом АЕКа.