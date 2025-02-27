Шэйдон Шарп набрал рекордные в карьере 36 очков в матче с «Вашингтоном»

Шэйдон Шарп обновил рекорд карьеры по результативности.

Защитник «Портленда » набрал 36 очков при 13 точных из 26 бросков с игры, 3 из 7 из-за дуги и 7 из 10 со штрафной линии за 33 минуты со скамейки в победной игре с «Уизардс» (129:121).

Шарп добавил 8 подборов и 5 передач к своей статистической линейке.