Шэйдон Шарп набрал рекордные в карьере 36 очков в матче с «Вашингтоном»
Шэйдон Шарп обновил рекорд карьеры по результативности.
Защитник «Портленда» набрал 36 очков при 13 точных из 26 бросков с игры, 3 из 7 из-за дуги и 7 из 10 со штрафной линии за 33 минуты со скамейки в победной игре с «Уизардс» (129:121).
Шарп добавил 8 подборов и 5 передач к своей статистической линейке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости