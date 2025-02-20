Джавонте Грин покинет «Пеликанс» и планирует присоединиться к «Кавальерс»

Джавонте Грин согласился на выкуп контракта с «Новым Орлеаном».

Защитник (31 год, 196 см) планирует присоединиться к «Кавальерс» после отчисления.

«Пеликанс» рассматривали возможность обмена игрока в это трансферное окно, но не нашли подходящую сделку.

Грин присоединился к «Новому Орлеану» в межсезонье после 4 лет в «Чикаго» и набирал 5,8 очка, 3,5 подбора и 1,1 перехвата за 21,8 минуты в среднем в матчах за новый клуб.