«Мемфис» и «Финикс» набрали в сумме 299 очков. Это самый результативный матч сезона

«Гризлис» и «Санз» совместными усилиями обновили рекорд сезона по очкам.

«Мемфис » и «Финикс » набрали в сумме 299 очков – 151:148 ОТ. Это самый результативный матч сезона.

Впервые с 10 ноября 1990 года в составе «Финикса» сразу пять игроков набирают как минимум 20 очков.

13 декабря 1983 года «Пистонс» и «Наггетс» набрали в общей сложности рекордные для НБА 370 очков в победном для «Детройта» матче (186:184).