Игрок «Майами» Никола Йович пропустит как минимум 4 недели

Никола Йович выбыл на длительный срок.

Форвард «Майами » Никола Йович пропустит как минимум 4 недели из-за перелома второй пястной кости правой руки.

Йович получил травму в матче с «Милуоки» (113:120) в воскресенье.

Сербский баскетболист в этом сезоне набирает в среднем 10,7 очка, 3,9 подборп и 2,8 передачи в 46 матчах.