Экс-игрок «Лейкерс» Армель Траоре перешел в «Манресу»

Экс-игрок «Лейкерс» продолжит карьеру в Испании.

Форвард Армель Траоре (22 года, 203 см) перешел в «Манресу».

Контракт рассчитан до конца сезона-24/25 с опцией продления еще на один год.

В нынешнем сезоне француз принял участие в 9 матчах НБА за «озерников», набирая 1,6 очка и 1,7 подбора в среднем за игру.