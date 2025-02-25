Экс-игрок «Лейкерс» Армель Траоре перешел в «Манресу»
Экс-игрок «Лейкерс» продолжит карьеру в Испании.
Форвард Армель Траоре (22 года, 203 см) перешел в «Манресу».
Контракт рассчитан до конца сезона-24/25 с опцией продления еще на один год.
В нынешнем сезоне француз принял участие в 9 матчах НБА за «озерников», набирая 1,6 очка и 1,7 подбора в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: basquetmanresa.com
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