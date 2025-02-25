Кайл Кузма: «Даже не помню, когда в последний раз побеждал четыре раза подряд»

Кайл Кузма отреагировал на победную серию «Бакс».

Успех в матче с «Майами» стал для «Милуоки » четвертым подряд.

«Даже не помню, когда в последний раз побеждал четыре раза подряд 😭😭😭😭🙏🙏🙏🙏», – написал форвард в социальных сетях.

Последние годы Кузма провел в «Вашингтоне ». Перед дедлайном «Бакс» удалось выменять 29-летнего баскетболиста.