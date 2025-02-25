Кайл Кузма: «Даже не помню, когда в последний раз побеждал четыре раза подряд»
Кайл Кузма отреагировал на победную серию «Бакс».
Успех в матче с «Майами» стал для «Милуоки» четвертым подряд.
«Даже не помню, когда в последний раз побеждал четыре раза подряд 😭😭😭😭🙏🙏🙏🙏», – написал форвард в социальных сетях.
Последние годы Кузма провел в «Вашингтоне». Перед дедлайном «Бакс» удалось выменять 29-летнего баскетболиста.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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