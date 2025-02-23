Крис Миддлтон об уходе из «Милуоки»: «Мое время истекло»
Крис Миддлтон прокомментировал свой уход из «Милуоки».
«У меня было много возможностей. Вот как я на это смотрел. Мое время истекло.
Все просто. Я мог бы сказать, что мое время истекло уже давно. Они держались за меня, верили в потенциал, верили в работу, которую видели. Но на этот раз мы посчитали, что другой путь будет лучше для нашей команды. И я не могу не уважать это решение», – сказал форвард «Вашингтона».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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