0

«Париж» нацелен на долгосрочное сотрудничество с Евролигой на фоне переговоров НБА с «ПСЖ»

«Париж» хочет упрочить свои позиции в Евролиге.

Клуб попал в главный клубный европейский турнир в этом сезоне после победы в Еврокубке и получил однолетнюю лицензию. «Париж» запрашивал у лиги возможность трехлетнего соглашения и вернулся к этому вопросу снова на фоне активности НБА в Европе.

«Париж» сосредоточился на Евролиге после того, как НБА обозначила свои приоритеты, проведя переговоры об открытии баскетбольного направления с «ПСЖ». Американцы рассматривают столицу Франции в качестве одного из ключевых объектов своего проекта, но предпочитают иметь дело с более крупной организацией.

Обозначенные приоритеты, однако, не закрывают возможность для дальнейшего сотрудничества.

«Париж» обладает существенным преимуществом в виде эксклюзивных контрактов на использование крупнейших баскетбольных площадок города Accor Arena и Adidas Arena.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoНБА
logoПариж
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoПСЖ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА встретилась с «ПСЖ» по поводу возможного баскетбольного направления, клуб осторожно относится к этому проекту
5вчера, 14:29
Яннис Адетокумбо: «Олимпиакос» – «Панатинаикос» – главное дерби Евролиги»
23 февраля, 17:08
Лонни Уокер получил сообщение о переходе в «Филадельфию» за 2 часа до дедлайна на возвращение в НБА в его контракте
220 февраля, 06:15
Главные новости
Майкл Купер: «Обмен Луки Дончича был сомнительным. Пока неясно»
17 минут назад
Стивен Эй Смит: «У меня больше нет прежней уверенности, что «Лейкерс» с Лукой не выиграют титул в этом сезоне»
22сегодня, 12:16
Демаркус Казинс: «На месте топ-команд Запада мне было бы страшновато выходить на «Уорриорз» в первом раунде»
6сегодня, 12:07
Байрон Скотт о Матче звезд: «Игроки не хотят играть? Штрафовать их!»
7сегодня, 11:50
Джей Джей Редик о матче против «Далласа»: «Немного странно играть против бывшей команды, но Лука будет в порядке»
5сегодня, 10:36
Донте Дивинченцо может сыграть за Италию на Евробаскете-2025
1сегодня, 10:15
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» – «Ника», УГМК примет курское «Динамо» и другие матчи
сегодня, 10:10
Джош Харт о штрафе за симуляцию: «Не видать мне «Оскар»
2сегодня, 10:04Видео
Лонзо Болл не смог доиграть матч с «Филадельфией» из-за рассечения
сегодня, 09:49
Энтони Эдвардс и Айзейя Коллиер – авторы лучших моментов игрового дня НБА
1сегодня, 09:31Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Президент профсоюза игроков G-лиги Бэйкер близок к переходу в «Альбу»
сегодня, 11:38
Камар Болдуин получил травму на тренировке сборной Грузии
сегодня, 11:19
Экс-игрок «Лейкерс» Армель Траоре перешел в «Манресу»
сегодня, 11:03
Дориан Финни-Смит о матче с «Далласом»: «Лука выйдет с хорошим настроем. Мы его поддержим»
1сегодня, 10:54
Марио Хезоня набрал 40 очков, 11 подборов и 7 передач в игре против сборной Кипра в рамках квалификации Евробаскета-2025
вчера, 19:25Видео
Макс Хайдеггер прервал контакты с «Маккаби Ирони Рамат-Ган» после подписания контракта
1вчера, 15:58
«Форса Льейда» подписала американского защитника Джеймса Бейтмона
вчера, 13:59Фото
Игрок «Майами» Никола Йович получил перелом пястной кости
4вчера, 11:21
Андрей Воронцевич о сборной России: «Не все так безнадежно»
123 февраля, 21:20
Наталия Фураева: «Болеем за наших братьев сербов. Алекса Аврамович очень хорошо выступает за сборную»
423 февраля, 14:35