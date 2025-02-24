«Париж» нацелен на долгосрочное сотрудничество с Евролигой на фоне переговоров НБА с «ПСЖ»

«Париж» хочет упрочить свои позиции в Евролиге.

Клуб попал в главный клубный европейский турнир в этом сезоне после победы в Еврокубке и получил однолетнюю лицензию. «Париж» запрашивал у лиги возможность трехлетнего соглашения и вернулся к этому вопросу снова на фоне активности НБА в Европе.

«Париж» сосредоточился на Евролиге после того, как НБА обозначила свои приоритеты, проведя переговоры об открытии баскетбольного направления с «ПСЖ». Американцы рассматривают столицу Франции в качестве одного из ключевых объектов своего проекта, но предпочитают иметь дело с более крупной организацией.

Обозначенные приоритеты, однако, не закрывают возможность для дальнейшего сотрудничества.

«Париж » обладает существенным преимуществом в виде эксклюзивных контрактов на использование крупнейших баскетбольных площадок города Accor Arena и Adidas Arena.