«Париж» нацелен на долгосрочное сотрудничество с Евролигой на фоне переговоров НБА с «ПСЖ»
Клуб попал в главный клубный европейский турнир в этом сезоне после победы в Еврокубке и получил однолетнюю лицензию. «Париж» запрашивал у лиги возможность трехлетнего соглашения и вернулся к этому вопросу снова на фоне активности НБА в Европе.
«Париж» сосредоточился на Евролиге после того, как НБА обозначила свои приоритеты, проведя переговоры об открытии баскетбольного направления с «ПСЖ». Американцы рассматривают столицу Франции в качестве одного из ключевых объектов своего проекта, но предпочитают иметь дело с более крупной организацией.
Обозначенные приоритеты, однако, не закрывают возможность для дальнейшего сотрудничества.
«Париж» обладает существенным преимуществом в виде эксклюзивных контрактов на использование крупнейших баскетбольных площадок города Accor Arena и Adidas Arena.
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