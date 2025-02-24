Митч Джонсон о поражении от «Пеликанс»: «Во второй половине проблемы нарастали в катастрофическом темпе»
Митч Джонсон отреагировал на обидное поражение от «Пеликанс».
«Сперс» вели 17 очков, но уступили 96:112.
«Во второй половине проблемы нарастали в катастрофическом темпе.
Мы смазали кучу бросков, характер игры изменился, парни потеряли уверенность. Мы стали слишком много думать, какие-то сомнения по поводу бросков.
Мне надо будет смотреть видео и разбираться, как так получилось», – сказал и.о. главного тренера «Сан-Антонио».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости