Митч Джонсон о поражении от «Пеликанс»: «Во второй половине проблемы нарастали в катастрофическом темпе»

Митч Джонсон отреагировал на обидное поражение от «Пеликанс».

«Сперс» вели 17 очков, но уступили 96:112.

«Во второй половине проблемы нарастали в катастрофическом темпе.

Мы смазали кучу бросков, характер игры изменился, парни потеряли уверенность. Мы стали слишком много думать, какие-то сомнения по поводу бросков.

Мне надо будет смотреть видео и разбираться, как так получилось», – сказал и.о. главного тренера «Сан-Антонио ».