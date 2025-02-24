«Даллас» удалил видео с вырезанными изображениями обменянных игроков, которое вызвало острую реакцию в соцсетях
«Даллас» продолжает сталкиваться с последствиями обмена Луки Дончича.
Выпущенный промо-ролик, в котором из кадров с участием команды были вырезаны и закрыты силуэты игроков, вызвал острую реакцию болельщиков, решивших, что удалены изображения Луки Дончича. Это недопонимание наложилось на продолжающийся конфликт клуба со своими фанатами, вызванный обменом словенского разыгрывающего в «Лейкерс».
«Мэверикс» приняли решение удалить видео из социальных сетей клуба, а его создатель принес извинения, отметив, что не хотел проявить неуважение к Дончичу и другим экс-игрокам техасской команды.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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