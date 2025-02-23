Миндаугас Кузминскас завершил карьеру в сборной Литвы
Миндаугас Кузминскас объявил об уходе из национальной сборной.
35-летний форвард Миндаугас Кузминскас объявил о завершении карьеры в сборной Литвы.
«Это конец моего пути в составе сборной Литвы.
Наверное, каждый литовский ребенок, который берет в руки баскетбольный мяч, мечтает об одном — надеть майку сборной Литвы. Для меня эта мечта сбылась, и я смог жить ею более десяти лет», – написал Кузминскас на своей странице в соцсети.
Кузминскас дебютировал в составе сборной на Евробаскете 2013 года. За эти годы он помог Литве завоевать серебряные медали на чемпионатах Европы 2013 и 2015 годов и представлял свою страну на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: соцсети Миндаугаса Кузминскаса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости