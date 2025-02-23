Миндаугас Кузминскас завершил карьеру в сборной Литвы

Миндаугас Кузминскас объявил об уходе из национальной сборной.

35-летний форвард Миндаугас Кузминскас объявил о завершении карьеры в сборной Литвы.

«Это конец моего пути в составе сборной Литвы.

Наверное, каждый литовский ребенок, который берет в руки баскетбольный мяч, мечтает об одном — надеть майку сборной Литвы. Для меня эта мечта сбылась, и я смог жить ею более десяти лет», – написал Кузминскас на своей странице в соцсети.

Кузминскас дебютировал в составе сборной на Евробаскете 2013 года. За эти годы он помог Литве завоевать серебряные медали на чемпионатах Европы 2013 и 2015 годов и представлял свою страну на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.