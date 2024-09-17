Римас Куртинайтис – основной кандидат на пост главного тренера сборной Литвы
Римас Куртинайтис, скорее всего, возглавит сборную Литвы.
Новоизбранный президент Федерации баскетбола Литвы Миндаугас Балчюнас подтвердил, что видит Римаса Куртинайтиса новым главным тренером национальной сборной.
«Как вы уже видели, у нас уже было несколько разговоров с Куртинайтисом. Мне известны причины, по которым соглашение все еще не оформлено. Я должен представить больше кандидатов в Исполнительный комитет, но думаю, что в ближайшие две недели мы узнаем все ответы, включая решение Куртинайтиса, который, несомненно, является нашим главным приоритетом», — сказал Балчюнас.
Казис Максвитис ушел с поста главного тренера сборной Литвы после вылета команды из олимпийского отборочного турнира в Пуэрто-Рико.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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