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Джей Джей Редик: «У Луки Дончича был эпизод, когда он попал «трешку» и стал кричать. Это было потрясающе»

Джей Джей Редик добился того, чего хотел от Луки Дончича.

Главный тренер «Лейкерс» хотел, чтобы словенский разыгрывающий пережил момент «затмения», отрешился от всего постороннего на площадке.

«Этот эпизод случился в конце первой половины перед нашей скамейкой. Когда он попал «трешку», сделав счет 63:52, и начал кричать изо всех сил. Не знаю на кого, но это было потрясающе», – заключил Редик.

«Джей Джей сказал, что хочет, чтобы у меня наступило «затмение». Кажется, что-то такое произошло. Это показалось мне очень естественным», – признался Дончич.

«Лейкерс» победили «Наггетс» со счетом 123:100.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Райана Уорда
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