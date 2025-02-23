Джей Джей Редик: «У Луки Дончича был эпизод, когда он попал «трешку» и стал кричать. Это было потрясающе»

Джей Джей Редик добился того, чего хотел от Луки Дончича.

Главный тренер «Лейкерс » хотел, чтобы словенский разыгрывающий пережил момент «затмения», отрешился от всего постороннего на площадке.

«Этот эпизод случился в конце первой половины перед нашей скамейкой. Когда он попал «трешку», сделав счет 63:52, и начал кричать изо всех сил. Не знаю на кого, но это было потрясающе», – заключил Редик.

«Джей Джей сказал, что хочет, чтобы у меня наступило «затмение». Кажется, что-то такое произошло. Это показалось мне очень естественным», – признался Дончич .

«Лейкерс» победили «Наггетс» со счетом 123:100.