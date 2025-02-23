Джей Джей Редик об игре «Лейкерс»: «Всегда рассчитываю на то, что парни выложатся. Но они превзошли мои ожидания»

Джей Джей Редик прокомментировал успех «Лейкерс».

Команда прервала серию поражений на домашней арене «Денвера» с 2022 года (123:100).

«Приверженность наших парней выполнению плана на игру была превосходной. Всегда рассчитываю, что игроки будут выкладываться на площадке, но они превзошли мои ожидания.

Я практически не спал после игры в Портленде (110:102), провел все время в подготовке к матчу вместе с нашим штабом.

Дончич был великолепен, контролировал ход встречи, принимал правильные решения. И на своей стороне площадки показал превосходную игру в защите.

Это относится ко всем парням. Они боролись изо всех сил», – заключил главный тренер «Лейкерс».