Джей Джей Редик об игре «Лейкерс»: «Всегда рассчитываю на то, что парни выложатся. Но они превзошли мои ожидания»
Джей Джей Редик прокомментировал успех «Лейкерс».
Команда прервала серию поражений на домашней арене «Денвера» с 2022 года (123:100).
«Приверженность наших парней выполнению плана на игру была превосходной. Всегда рассчитываю, что игроки будут выкладываться на площадке, но они превзошли мои ожидания.
Я практически не спал после игры в Портленде (110:102), провел все время в подготовке к матчу вместе с нашим штабом.
Дончич был великолепен, контролировал ход встречи, принимал правильные решения. И на своей стороне площадки показал превосходную игру в защите.
Это относится ко всем парням. Они боролись изо всех сил», – заключил главный тренер «Лейкерс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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