Демаркус Казинс и Деррик Уильямс продолжат карьеру в «Метс» в Пуэрто-Рико
«Метс» подписали Демаркуса Казинса и Деррика Уильямса.
Известный центровой Демаркус Казинс (34 года, 208 см) продолжает путешествие по различным лигам, включавшее в себя соревнования 3 на 3 и выступление в Монголии.
Казинс отыграл 11 сезонов в НБА, набирая 19,6 очка, 10,2 подбора, 3 передачи, 1,3 перехвата и 1,1 блок-шота в среднем.
33-летний форвард Деррик Уильямс (203 см), выбранный под 2-м номером на драфте-2011 НБА, отыграл 7 сезонов в лиге (8,9 + 4 подбора в среднем) и выступал в Европе с 2018 по 2023 год, закончив в «Панатинаикосе» (12,4 очка и 3,9 подбора в 34 матчах Евролиги).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Метс де Гуайнабо»
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