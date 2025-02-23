Сборная Кубы выбыла из квалификации чемпионата Америки-2025 из-за отсутствия виз для игры с Пуэрто-Рико

Сборная Кубы не сыграет на чемпионате Америки-2025.

Кубинцы сумели одержать первую победу в истории над США в прошлом году в рамках отборочного цикла, однако не сумели пройти дальше.

У национальной команды был шанс завоевать место в турнире в последней игре на выезде с Пуэрто-Рико, но только 2 игрока имеют визы для посещения территории под контролем США.

Матч запланирован на 23 февраля, и Куба получит автоматическое поражение.

Ранее сборная уступила команде Багамских островов (74:97).