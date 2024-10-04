Стивен Сайлас возглавит сборную США в отборочном турнире чемпионата Америки-2025
Стивен Сайлас станет главным тренером сборной США.
Под руководством 51-летнего специалиста национальная команда проведет ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата Америки-2025.
Помощниками Сайласа стали член Зала славы баскетбола имени Нейсмита, двукратный олимпийский чемпион Патрик Юинг и Кит Смарт.
США находятся в одной группе с Пуэрто-Рико, Кубой и Багамскими островами.
Все команды на данный момент набрали по 3 очка с одинаковым результатом матчей – 1-1.
Матчи пройдут в ноябре и феврале. США предстоят матчи против Пуэрто-Рико и Багамских островов. Ранее сборная дважды встречалась с Кубой, которой уступила во второй игре.
Сайлас провел три года в качестве главного тренера «Хьюстона».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
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