Евробаскет-2025. Латвия встретится с Испанией, Турция сыграет с Италией и другие матчи
Латвия сыграет с Испанией. Турция встретится с Италией.
Квалификация
Группа A
Положение команд: Словения – 3-1, Израиль – 3-1, Португалия – 2-2, Украина – 0-4.
Группа B
Положение команд: Италия – 3-1, Турция – 3-1, Исландия – 2-2, Венгрия – 0-4.
Группа C
Положение команд: Латвия – 4-0, Бельгия – 2-2, Испания – 2-2, Словакия – 0-4.
Группа D
Положение команд: Черногория – 3-1, Швеция – 2-2, Германия – 2-2, Болгария – 1-3.
Группа Е
Положение команд: Франция – 4-0, Босния и Герцеговина – 2-2, Хорватия – 2-2, Кипр – 0-4.
Группа F
Положение команд: Греция – 3-1, Чехия – 2-2, Великобритания – 2-2, Нидерланды – 1-3.
Группа G
Положение команд: Сербия – 4-0, Грузия – 2-2, Финляндия – 1-3, Дания – 1-3.
Группа H
Положение команд: Эстония – 3-1, Литва – 3-1, Северная Македония – 1-3, Польша – 1-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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