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Евробаскет-2025. Венгрия – Турция, Испания сыграет со Словакией и другие матчи

Сегодня пройдут восемь матчей квалификационного этапа Евробаскета-2025.

Венгрия примет Турцию, Испания дома сыграет со Словакией.

Евробаскет-2025

Квалификация

Группа A

Положение команд: Словения – 2-1, Португалия – 2-1, Израиль – 2-1, Украина – 0-3.

Группа B

Положение команд: Италия – 3-0, Турция – 2-1, Исландия – 1-2, Венгрия – 0-3.

Группа C

Положение команд: Латвия – 3-0, Бельгия – 2-1, Испания – 1-2, Словакия – 0-3.

Группа D

Положение команд: Швеция – 2-1, Черногория – 2-1, Болгария – 1-2, Германия – 1-2.

Группа Е

Положение команд: Франция – 4-0, Босния и Герцеговина – 2-2, Хорватия – 2-2, Кипр – 0-4.

Группа F

Положение команд: Греция – 3-1, Чехия – 2-2, Великобритания – 2-2, Нидерланды – 1-3.

Группа G

Положение команд: Сербия – 4-0, Грузия – 2-2, Финляндия – 1-3, Дания – 1-3.

Группа H

Положение команд: Эстония – 3-1, Литва – 3-1, Северная Македония – 1-3, Польша – 1-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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