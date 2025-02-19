Леандро Больмаро пропустит как минимум две недели из-за травмы плеча
Леандро Больмаро выбыл как минимум на две недели.
У аргентинского защитника «Милана» диагностирован частичный вывих акромиально-ключичного сустава правого плеча. Игрок будет повторно обследован через две недели.
Больмаро пропустит матч 27-го тура Евролиги против «Монако» 27 февраля.
24-летний аргентинец в среднем набирает 7,4 очка, 2,3 подбора и 3,4 передачи в 20 матчах Евролиги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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