Леандро Больмаро пропустит как минимум две недели из-за травмы плеча

Леандро Больмаро выбыл как минимум на две недели.

У аргентинского защитника «Милана » диагностирован частичный вывих акромиально-ключичного сустава правого плеча. Игрок будет повторно обследован через две недели.

Больмаро пропустит матч 27-го тура Евролиги против «Монако» 27 ​​февраля.

24-летний аргентинец в среднем набирает 7,4 очка, 2,3 подбора и 3,4 передачи в 20 матчах Евролиги .