Аарон Гордон о возвращении на данк-контест: «Если буду здоров, возможно, сделаю это»
Аарон Гордон прояснил намек на участие в конкурсе по броскам сверху.
Форвард ранее затронул тему возможного участия в следующем данк-контесте НБА в социальных сетях.
«Для начала скажу, что это шоу молодых парней... Но у меня все еще кое-что припасено.
Что я могу сказать, в НБА долгий сезон. Если буду здоров, возможно, я это сделаю», – заявил Гордон.
Аарон ранее выходил в финальные раунды контестов 2016 и 2020 года, но уступал Заку Лавину и Деррику Джонсу, несмотря на впечатляющее выступление.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Run It Back
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