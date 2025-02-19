Аарон Гордон о возвращении на данк-контест: «Если буду здоров, возможно, сделаю это»

Аарон Гордон прояснил намек на участие в конкурсе по броскам сверху.

Форвард ранее затронул тему возможного участия в следующем данк-контесте НБА в социальных сетях.

«Для начала скажу, что это шоу молодых парней... Но у меня все еще кое-что припасено.

Что я могу сказать, в НБА долгий сезон. Если буду здоров, возможно, я это сделаю», – заявил Гордон.

Аарон ранее выходил в финальные раунды контестов 2016 и 2020 года, но уступал Заку Лавину и Деррику Джонсу, несмотря на впечатляющее выступление.