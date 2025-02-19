Шэй Гилджес-Александер может сэкономить около 12 млн долларов на том, что отказался от услуг агента. Он претендует на супермаксимальное продление
Шэй Гилджес-Александер может сэкономить крупную сумму на отказе от агента.
Суперзвезда «Тандер» расстался со своим агентом Тэдом Фушером из «Вассерман» и теперь будет представлять собственные интересы сам
Агенты могут взимать до 4% за услуги по участию в переговорном процессе. Канадец имеет право подписать 4-летнее продление контракта на сумму 293 миллиона долларов в это межсезонье.
В такой ситуации Шэй сэкономил бы до 12 миллионов долларов на агентских сборах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
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